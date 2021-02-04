فاز وست هام على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب فيلا بارك في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثلاثية وست هام كل من توماس سىوسيك في الدقيقة 51 وجيسي لينجارد الوافد الجديد من مانشستر يونايتد أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و83، بينما سجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 80، وشارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا في الدقيقة 69 بديلًا عن روس باركلي.
الفوز رفع رصيد وست هام إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 32 نقطة في المركز التاسع ولديه مباراتين مؤجلتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وست هام يفوز على أستون فيلا 3-1 في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.