وست هام يفوز على أستون فيلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

فاز وست هام على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب فيلا بارك في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية وست هام كل من توماس سىوسيك في الدقيقة 51 وجيسي لينجارد الوافد الجديد من مانشستر يونايتد أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و83، بينما سجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 80، وشارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا في الدقيقة 69 بديلًا عن روس باركلي.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 32 نقطة في المركز التاسع ولديه مباراتين مؤجلتين.