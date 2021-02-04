أحمد مجاهد: حالة وحيدة تدفعنا لإلغاء الموسم.. ولا يوجد سند رسمي لتصميم لوجو الدوري

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إن الموسم الحالي، يسير بشكل طبيعي، ولا نية لإلغاءه.
وأضاف مجاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»،أن الحالة الوحيدة لإلغاء الموسم الحالي أن الدولة رأت مصلحة في ذلك، وبالتالي سيتم الرضوخ للقرار، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى الآن.
واستكمل مجاهد حديثه، أن حالات الإصابات بكورونا التي تضرب الأندية أمر طبيعي، وهناك إصابات عادة ما تكون بسيطة، وبالتالي لابد أن يكون هناك تعاونًا من الجميع، وعدم الترويج أن هناك أزمات، موضحًا أنه لا قلق على الموسم الكروي الجاري الذي يسير بشكل طبيعي.
وأردف في سياق متصل، أن اللجنة الثلاثية لم تصدر قرارا بإلغاء الكرة الموحدة موضحا أنه لا يعرف مصدر هذه المعلومة الخاطئة.
وأشار إلى أن لوجو الدوري لا يوجد سند رسمي بتصميمه وهو أمر يرجع إلى رابطة الأندية في المقام الأول.
ولفت إلى أن الموسم الحالي سينتهي 30 سبتمبر المقبل بحد أقصى.
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