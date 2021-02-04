أحمد مجاهد يكشف أسباب عدم تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أسباب قرار عدم تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مباريات الكأس منفصلة عن بعضها بعكس لقاءات الدوري التي تنعكس فيها كل مباراة على أخرى.

ولفت إلى أن كل ما جاء في اتفاق الاتحاد السابق مع شركة تقنية الفيديو لم يطبق وتوصلت اللجنة الثلاثية لاتفاق مع الشركة لتطوير التقنية ومعالجة سلبياتها.