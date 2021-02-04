نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف اليوم الخميس نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: داير، اورييه، سانشيز، الدرفيلد.

خط الوسط: سوسوكو، ندومبيلي، هويبيرج.

خط الهجوم: سون، بينجامين، جاريث بيل.