كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

يعود النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية من جديد بعد غياب 7 سنوات، وذلك من خلال مشاركته السادسة التي ستنطلق مساء اليوم الخميس بمواجهة الدحيل القطري.

وسيواجه الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس فريق الدحيل بطل الدوري القطري على ملعب المدينة التعليمية في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وتأهل الدحيل لملاقاة الأهلي بعد انسحاب أوكلاند سيتي بطل نيوزلندا من الدور التمهيدي، لصعوبة مغادرة بلاده في ظل الإجراءات الاحترازية وقيود السفر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستقوم قناة بي إن سبورتس إتش دي 11 وبي إن سبورتس إتش دي 1 المشفرتان ببث المباراة على الهواء مباشرةً، على أن يسبقه ويتبعه استديو تحليلي، كما تنقل قناة بي إن سبورتس إتش دي المفتوحة ببث اللقاء.

ولن يقتصر نقل اللقاء على مجموعة بي إن سبورتس فقط، حيث ستنقل مجموعة الدوري والكأس بنقل المباراة عبر قناتيها الكأس إتش دي 3 والكأس إتش دي 6 المشفرتان.

ويقوم الجزائري حفيظ الدراجي بالتعليق على المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، فيما يُعلق خليل البلوشي عبر قناة الكأس إتش دي 3 وأحمد الطيب عبر قناة الكأس إتش دي 6.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والدحيل لملاقاة بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل، فيما يلعب الخاسر على المركزين الخامس والسادس أمام الخاسر من لقاء أولسان وتيجريس أونال.