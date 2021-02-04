نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيلبرتو: أرفض مقارنتي بـ معلول لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأنجولي جيلبرتو نجم النادي الأهلي السابق، أن التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يمتلك قدرات هائلة إلا أنه يرفض المقارنة بينهما.

وقال جيلبرتو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "علي معلول لاعب ذكي جدا، ولديه القدرات التي تجعله قادر على عمل CV كبير مع الأهلي، وسعيد للغاية بما قدمه مع الفريق".

وتابع، "لعبت مع الأهلي 8 سنوات كاملة، لذلك المقارنة مع معلول في التوقيت الحالي غير عادلة، يجب أن يستمر 4 أو 5 أعوام أخرى مع الفريق، ووقتها يمكن المقارنة".

واستكمل، "جيرالدو لاعب موهوب، لكنه حصل على فرص عديدة مع الأهلي ولم يتمكن من إثبات نفسه، أتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد".