الرياضة

لموشي يستقر على تشكيل الدحيل ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، اليوم الخميس لاستضافة مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

فيما يشارك الدحيل في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بصفته حامل لقب دوري المحترفين القطري ومستضيف البطولة على أرضه.

واستقر صبرى لموشى المدير الفنى للدحيل القطرى، على مواجهة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية بافتتاح البطولة.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:-

حراسة المرمى: صالح زكريا.

خط الدفاع: إسماعيل محمد ومهدى بن عطية وأحمد ياسر وسلطان البريك.

خط الوسط: لويز مارتن وعلى كريمى وأدميلسون ودودو.

خط الهجوم:المعز علي ومايكل ألونجا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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