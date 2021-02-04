نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير وعشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، والتي يشارك بها المارد الأحمر للمرة السادسة في تاريخه.

ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بطولة كأس العالم للأندية بالفترة من 4 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر.

ويتواجد الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

ويلتقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، في أولى مباريات البطولة مساء اليوم الخميس، على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، بدور الثمانية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري.

ونرصد 4 قنوات ستقوم بنقل مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في افتتاح مونديال الأندية بالتقرير الآتي:-

1- "الكأس"

أعلنت قنوات الكأس القطرية، عن نقل المباراة على شاشتها، حيث يمكن متابعة القناة، من خلال القمر الصناعي نايل سات، عبر التردد 11919، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500.

2- "تي في سبورت البولندي"

يمكنك متابعة المباراة عبر قناة تي في سبورت البولندي، عبر القمر الصناعي هوت بيرد، تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

3- "ميديايست الإيطالية"

أشارت قنوات ميديايست الإيطالية، عن نقل أحداث مباراة الأهلي ضد الدحيل والبطولة بشكل عام عبر قنواتها، حيث يمكنك المتابعة عبر القمر الصناعي هوت بيرد، تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

4- "بي إن تي البلغاري"

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد الدحيل، عبر قناة بي إن تي البلغاري، على القمر الصناعي هيلاس سات، تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900.