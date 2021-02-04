نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يمر بواحد من أصعب مواسمه على الإطلاق وذلك بعد خسارة بطولة السوبر الإسباني بجانب توديع بطولة كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى ضياع لقب الدوري الإسباني عملياً.

وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أنه لا يزال بعض أعضاء مجلس الإدارة في ريال مدريد يشككون في قرارات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ويعتبرونه الجاني فيما يحدث، حيث أن المدير الفني الفرنسي لا يقرأ المباريات بشكل جيد.

وأفاد الموقع الإسباني بأنه هناك من يعتقد داخل إدارة الملكي أن زيدان يستغرق وقتاً طويلاً لإجراء تغييرات وإحداث ثورة في المباريات وعادة مايقوم بتبديلاته في الدقائق 60 إلى 70 من كل مباراة.

وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان بطيء في تغيير الوتيرة عندما يكون الفريق متأخراً في النتيجة وكأنه ينتظر شيء ما وأن بعض أعضاء مجلس إدارة الميرينجي يرون أن زيدان لديه القليل من ردود الفعل عندما يتعلق الأمر بالعودة في المباريات إما بالتغييرات أو زيادة السرعة أو إتخاذ اسلوب آخر أو تغيير الرسم التكتيكي.

وألمح الموقع الإسباني أن زين الدين زيدان ليس لديه حل للنهوض في وجه المشاكل التي يتعرض لها الفريق أثناء المباريات في الموسم الحالي وإدارة ريال مدريد تأمل أن يتغير الوضع وأن يعيد زيدان الفريق للطريق الصحيح.