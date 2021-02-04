كأس العالم للأندية ..خبرة الأهلي تصطدم بطموحات الدحيل في قمة عربية مثيرة

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء الوطن العربي مساء اليوم الخميس صوب استاد "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري في بداية مشوار الفريقين ببطولة العالم للأندية.

ويستهل الفريقان مسيرتهما في هذه النسخة من المونديال بمواجهة عربية خالصة على أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، ما يضفي صبغة عالمية أخرى على هذه المواجهة العربية في البطولة الكبيرة للأندية.

ويلتقي الفريقان اليوم في الدور الثاني للبطولة على مقعد في المربع الذهبي لهذه النسخة حيث تحسم المباراة بطاقة التأهل لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في المربع الذهبي للبطولة يوم الإثنين المقبل.

وتكتسي المباراة بأهمية بالغة لكونها مواجهة عربية خالصة من ناحية وكذلك لأنها تجمع بين فريق الدحيل ممثل البلد المضيف والأهلي بطل القارة الأفريقية وصاحب الخبرة الكبيرة بالبطولة العالمية.

ويخوض الدحيل البطولة للمرة الأولى في تاريخه حيث حجز مقعده في هذه النسخة من خلال الفوز بلقب الدوري القطري لكرة القدم.

وللنسخة الرابعة عشر على التوالي، يشارك فريق من البلد المضيف في البطولة وذلك في إطار حرص الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على الحضور والنجاح الجماهيري للبطولة وهو ما تحقق في العديد من النسخ الماضية وينتظر أن يمتد في هذه النسخة رغم القيود والاشتراطات المفروضة على الحضور الجماهيري بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يستهل الدحيل مسيرته في البطولة أمس الأول الإثنين بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول للبطولة ولكن ممثل اتحاد أوقيانوسيا اعتذر عن عدم المشاركة في هذه النسخة قبل انطلاقها بسبب القيود المفروضة على السفر في بلاده ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وفي المقابل، يخوض الأهلي البطولة للمرة السادسة في تاريخه ممثلا عن القارة الأفريقية بعدما توج بلقب دوري الأبطال في 2020 .

وكان الفريق حقق أفضل نتائجه في نسخة 2006 عندما أحرز الميدالية البرونزية للبطولة، ما يعني أن الفريق يتسلح بالخبرة في هذه البطولة وإن كانت آخر مشاركة سابقة له في البطولة عام 2013 .