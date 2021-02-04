نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مواجهة كبرى أمام الدحيل القطري ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس 4 فبراير.
من جانبه يبحث المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليمني خلال مواجهة الدحيل لغلق منافذ الخطورة أمام الفريق القطري.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة الدحيل القطري كالآتي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.
خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.
وينتظر بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا،
الفائز من مواجهة الأهلي بطل القارة السمراء والدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة لمواجهته في دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية، مساء يوم الاثنين 8 فبراير