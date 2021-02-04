تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

ويشارك تيجريس أونال المكسيكي البطولة باعتباره بطلا لكأس الكونكاف، بينما يلعب أولسان هيونداي باعتباره بطلا لـ دوري أبطال آسيا.
وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، الأهلي مع الدحيل القطري، في تمام السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة.
يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل سيواجه بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
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