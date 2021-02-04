باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ترتيب مهاجمي الأبيض بعد التعاقد مع المهاجم التونسي التونسي سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي.

ترتيب المهاجمين في الزمالك

ووضع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سيف الدين الجزيرى على رأس حساباته، وبعده مروان حمدي، وجاء في المرتبة الثالثة أسامة فيصل، و بعده حسام أشرف.

وكان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد وافق خلال الأيام الماضية، على رحيل مصطفى محمد إلى صفوف جالطة سراي التركي.

وفي سياق آخر تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خسارة مفاجئة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.