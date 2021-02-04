نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال وأبها اليوم الخميس في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الهلال فريق أبها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وربع بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وربع صباحا بتوقيت الإمارات، والثالثة وربع مساء بتوقيت جرينتش.

ويسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبها؛ لمصالحة جماهيره، بعد سلسلة الخيبات التي تعرض لها والتي كان آخرها، الهزيمة القاسية التي تعرض لها في كأس السوبر السعودي على يد غريمه التقليدي النصر في قمة سعودية انتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف دون رد.

كمل سيقاتل الهلال لخطف الثلاث نقاط من أبها؛ للاقتناص الصدارة الشباب المتقدم بفارق نقتطين فقط؛ حيث يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 30 نقطة؛ فيما يأتي أبها قي المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وكانت مباراة الإياب بين الهلال وأبها قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين.