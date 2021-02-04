تعرف على موعد توجه بعثة الأهلي لملعب مباراة الدحيل القطري

حدّد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة موعدًا للتحرك إلى استاد المدينة التعليمية، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية.
وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السادسة مساء؛ أي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، وهو الأمر الذي تم التشديد عليه خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة أمس.
يُذكر أن الأهلي يواجه الدحيل القطري اليوم في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 11 من فبراير الجاري.
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