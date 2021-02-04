هاني أبوريدة داعما الأهلي أمام الدحيل: أتمنى تشريفه للكرة المصرية

أعرب المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن أمنياته بالتوفيق للنادى الاهلي فى مباراته اليوم الخميس أمام نادى الدحيل القطرى.

ويلتقى مساء اليوم الخميس المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى فى افتتاحية مونديال الأندية.

وقال المهندس هاني أبوريدة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الدحيل و تشريف الكرة الافريقية والمصرية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للاندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة .

وأستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمد كهربا وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا

وسوف يخضع بدر بانون لإختبار أخير صباح اليوم في ملعب صغير بالقرب من الفندق .