أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أنه يدعم النادى الأهلي فى مباراته اليوم، الخميس، أمام نادى الدحيل القطرى.
ويلتقى مساء اليوم، الخميس، المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، نظيره فريق الدحيل القطرى فى افتتاحية مونديال الأندية.
وقال أحمد مجاهد، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "أتمنى فوز ممثل مصر فى المونديال النادى الأهلى فى مباراته المرتقبة أمام الدحيل القطرى الليلة".
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولى أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للأندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.
وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة.
واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني، على أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم، وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمد كهربا وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.
وسوف يخضع بدر بانون لاختبار أخير صباح اليوم في ملعب صغير بالقرب من الفندق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مجاهد: أتمنى فوز الأهلي ممثل مصر فى المونديال أمام الدحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.