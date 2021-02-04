محاضرة فنية عاجلة وأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلى استاد المدينة التعليمية؛ لخوض مباراة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من4 إلى11 فبراير الجاري.

وتنطلق محاضرة موسيماني الأخيرة مع اللاعبين في الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتشهد الحديث عن التعليمات الأخيرة، وإعلان تشكيل المباراة ومراجعة بعض الأمور الفنية قبل مغادرة فندق الإقامة.

يذكر أن الأهلي يواجه الدحيل في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.