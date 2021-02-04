شوبير يكشف موقف بدر بانون النهائي من المشاركة أمام الدحيل القطري

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "بدر بانون تعرض لإصابة في القدم خلال مران الأهلي أمس الأول، الثلاثاء، وغادر من المران مسنودا، وظن الجميع أن إصابة اللاعب كبيرة".
وأضاف: "الجهاز الطبي للأهلي تعامل مع إصابة بدر بانون من خلال وضع الثلج على قدمه فور وصوله للفندق لتخفيف التورم، ثم بدأ اللاعب بعد ذلك في وضع قدمه على الأرض، مع علاجه بشكل يدوي أيضا، وبالفعل شارك اللاعب في تدريب الأهلي الختامي أمس، الأربعاء، لمواجهة الدحيل، وسيكون جاهزا لمباراة اليوم".
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني.
كانت المسحة الأخيرة لفيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني جاءت سلبية.
وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري " بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي " بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال " بطل الكونكاف".
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