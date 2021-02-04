نشر وائل جمعة لاعب النادى الأهلى السابق فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلق وائل جمعة على الفيديو قائلًا: "اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجه ده إن الاهلي المصري رقم واحد ...اهلي.... اهلي". ويسعى الأهلي في النسخة الحالية لتخطي الدحيل القطري في مباراة الافتتاح مساء اليوم، من أجل بلوغ نصف النهائي ومواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل جمعة ينشر فيديو تحفيزى للاعبي الأهلي قبل لقاء الدحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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