نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعد التحرك لملعب مباراته ضد الدحيل القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتحديد السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة موعدا للتحرك إلى استاد المدينة التعليمية، استعدادا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية.

وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السادسة مساء؛ أي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، وهو الأمر الذي تم التشديد عليه خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة أمس.

يذكر أن الأهلي يواجه الدحيل القطري اليوم في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى ١١ من فبراير الجاري.