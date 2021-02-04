نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن إسناد مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والدحيل، للجزائري حفيظ دراجي.