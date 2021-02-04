نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامى: الأهلى قادر على تحقيق الفوز على الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سامى المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة، ـن فريق الأهلى يمتلك كافة الأدوات التى تساعده في عبور الدحيل القطرى فى بداية مشواره بكأس العالم للأندية خاصة فى ظل توافر عدد كبير من النجوم فى الأهلى حاليا.

وأضاف مدرب سموحة انه يجب على بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى ان يكون واقعى في اختيار التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها اللقاء وان يكون موضوعى فى توظيف الاعبين داخل المستطيل الأخضر لضمان تحقيق النتيجة التى يتمناها الجميع.

وأشار احمد سامى ان الأهلى يمتلك اقوى فريق فى إفريقيا حاليا وعليه أن يفكر فقط فى مباراة الدحيل والبعد تماما عن التفكير في مباراة بايرن ميونيخ حتى لا يتشتت تفكير اللاعبين في مباراة اليوم.

واختتم مدرب سموحه كلامه قائلا: اتمنى ان يصل الأهلى إلى نهائي كأس العالم للأندية هذه المره لإسعاد جماهير الكرة المصرية.