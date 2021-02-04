نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية في كأس العالم للأندية وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لها ومواعيد المباريات FIFA Club World Cup في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواجهات نارية في كأس العالم للأندية وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لها ومواعيد المباريات التي سوف تقام في الدوحة بقطر، وينظر الجميع بفارغ الصبر اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 أولى مباريات كأس العالم للأندية في ربع النهائي التي ستحدد من سيصل للنصف النهائي ويقابل بايرن ميونخ بطل أوروبا، وبالميراس بطل كوريا الجنوبية، ويبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباريات مونديال العالم، وهنا نوافيكم بكل ما تبحثون عنه.
جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021
يبحث الكثيرون من عشاق الكرة في كل أنحاء العالم عن جدول ومواعيد مباريات كأس العالم الأندية 2021، التي سوف تنطلق اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 أولى مبارياتها، وسوف تلعب المباراة الافتتاحية بين الأهلي المصري بطل إفريقيا ضد الدحيل القطري صاحب الأرض.
|الدور
|المباراة
|التاريخ
|التوقيت
|الملعب
|الدور ربع النهائي
|تيجريس أونال المكسيكي vs أولسان الكوري الجنوبي
|4 فبراير 2021
|في تمام الساعة 4 مساء
|ملعب أحمد بن على
|الدور ربع النهائي
|الأهلي vs الدحيل القطري
|4 فبراير 2021
|في تمام الساعة 7:30 مساء
|ملعب المدينة التعليمية
|مباراة تحديد المركز الخامس
|الخاسر من لقاء تيجريس أونال مع أولسان vs الخاسر من مباراة الأهلي والدحيل
|7 فبراير 2021
|في تمام الساعة 5 مساء
|الدور نصف النهائي
|بالميراس vs الفائز من تيجريس وأولسان
|8 فبراير 2021
|في تمام الساعة 8 مساء
|الدور نصف النهائي
|بايرن ميونخ × الفائز من لقاء الأهلي والدحيل
|8 فبراير 2021
|في تمام الساعة 8 مساء
|مباراة تحديد تحديد المركز الثالث
|11 فبراير 2021
|في تمام الساعة 5 مساء
|ملعب المدينة التعليمية
|الدور النهائي أو المباراة النهائية
|11 فبراير 2021
|في تمام الساعة 8 مساء
|ملعب المدينة التعليمية
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2021
يترقب الكثيرون من محبي وعشاق الساحرة المستديرة منذ أعلنت قرعة مونديال العالم للأندية عن المواجهات المرتقبة للفرق المشاركة في كأس العالم عن ترددات القنوات التي سوف تبث مباريات المونديال، بعدما تم الإعلان عن عدة قنوات سوفت تذيع المباريات على القمر الصناعي نايل سات وهوت بيرد، وقد أعلنت قناة بي إن سبورت الرياضية على رأسهم أنها سوف تذيع المباريات على قناتهم المفتوحة على النايل سات لكل محبيها|، لذلك أحضرنا لكم ترددات القنوات المفتوحة التي سوف تذيع مباريات كأس العالم 2021.
|القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|beIN Sports HD
|11547
|نايل سات
|أفقي
|27500
|الكأس الرياضية القطرية
|11919
|نايل سات
|أفقي
|27500
|ميديا بست الإيطالية
|11432
|هوت بيرد
|عمودي
|27500
|تي في سبورت البولندي
|10834
|هوت بيرد
|عمودي
|27500
|بى إن تى البلغارية
|12565
|هيلاس سات
|عمودي
|29900
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