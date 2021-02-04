نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية 2021 والمقامة بدولة قطر، حيث أعلنت شبكة قنوات bein sports الرياضية الشهيرة عن قيامها بنقل أحداث مباراة الأهلي والدحيل في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية مساء اليوم الخميس، حيث ستقوم الشبكة بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة وبشكل مجاني لكافة جماهير كرة القدم العربية، حيث سيتمكن المشاهدون من متابعة مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري مساء اليوم من خلال قناة bein SPORTS المفتوحة، والتي يتم استقبال ترددها من خلال القمر الصناعي نايل سات.

قناة bein sports المفتوحة

ومن المعلوم أن شبكة قنوات bein Sports الرياضية تعد أقوى شبكة قنوات رياضية عربية، حيث تمتلك الشبكة العديد من حقوق بث مختلف البطولات في مختلف الألعاب، إذ أن الشبكة تمتلك حقوق بث البطولات الكبرى مثل: كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال أفريقيا، ودوري أبطال آسيا، والدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، وغيرها من الدوريات، بالإضافة إلى امتلاك الشبكة لحقوق بث بطولة الألعاب الأوليمبية، وغيرها من البطولات الكبرى في مختلف الألعاب سواء الفردية أو الجماعية.

bein sports الاخبارية

وكخدمة مجانية من قبل شبكة قنوات Bein sports فإن الشبكة قامت بإطلاق قناة bein sports الاخبارية التي يتم بثها بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقوم القناة بنقل كافة الاخبار الرياضية والتقارير على مدار الساعة، بالإضافة لتغطية لكافة المؤتمرات الرياضية الهامة، والكشف عن أبرز الأخبار الرياضية في مختلف الألعاب.

وتضم قنوات bein sports العديد من المعلقين والمحللين الرياضيين والذين يجذبون أنظار جماهير كرة القدم على وجه الخصوص وجماهير مختلف الألعاب على وجه العموم، كما أنها نجحت في ضم العديد من الأسماء الكبرى في تحليل بعض المباريات من أجل جذب المشاهدين، لمتابعة الأحداث الرياضية عبر شاشتها.

موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري

وبحسب ما تم الإعلان عنه فإن مباراة الأهلي والدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية 2021 ستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينيتش.

تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

أما عن التردد الخاص باستقبال قناة beIN SPORTS المفتوحة والاخبارية والتي ستنقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 فكل ماعليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات تردد 12765 أو 11054، وبمعدل ترميز 27500.

وفي حال عدم التردد معكم فيرجى مسح التردد وعمل إدخال له من جديد ثم البدء في البحث، مع العلم أن القناة تعمل على أجهزة الاستقبال التي تدعم نظام HD فقط، حيث لاتعمل القناة على أجهزة الاستقبال العادية.