خالد الغندور: أتوقع فوز الآهلي أمام الدحيل الليلة بأكثر من هدف

توقع الاعلامى خالد الغندور، فوز النادى الأهلى على نظيره الدحيل القطرى الليلة في افتتاحية مونديال الأندية.

قال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توقعاتي اليوم فوز الاهلي علي الدحيل بسهولة وبنتيجة اكبر من ١ صفر.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للاندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.

وسوف يخضع بدر بانون لإختبار أخير صباح اليوم في ملعب صغير بالقرب من الفندق.