لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

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وأوضح مدير المصرى التنفيذي أن التأجيل جاء بعد تعديل موعد المباراة سابقا من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد.
وكشف محمود المر أن سبب التأجيل جاء لتعارض موعد المباراة مع موعد سفر فريق بيراميدز إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان لملاقاة نظيره فريق راسينج كلوب، بطل كوت ديفوار، في ذهاب دور الملحق من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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