نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الدحيل القطري، بمونديال الأندية.

ومن المنتظر أن يشارك أكرم توفيق لاعب الفريق في الجبهة اليمنى، مع الاحتفاظ بخدمات محمد هاني لاعب الفريق على دكة البدلاء في ظل عدم تعافيه بالشكل الكامل.

من ناحية أخرى اقترب بدر بانون مدافع الفريق من قيادة الخط الخلفي بشكل أساسي، بعد تأكد سلامته من إصابة الكاحل التي تعرض لها في مران الفريق أمس بجامعة قطر.

ويلتقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة

خط الهجوم: بواليا