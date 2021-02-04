صراع الملايين.. تعرف على القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

ويفتتح تيجريس المكسيكي أولسان هيونداي الكوري البطولة، عندما يلتقيان اليوم، في تمام الرابعة مساء، بينما سيلتقي الأهلي المصري مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء.
الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية:
وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري " بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي " بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال " بطل الكونكاف".
القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي:
1- بايرن ميونخ: 879.50 مليون يورو
2- أونال المكسيكي: 95.50 مليون يورو
3- تيجريس المسكيكي: 59.40 مليون يورو
4- الدحيل القطري: 33.25 مليون يورو
5- الأهلي المصري: 25.5 مليون يورو
6- أولسان هيونداي 18.18 مليون يورو.
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