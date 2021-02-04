سقوط السماوى مستمر.. "دكة" رمضان صبحي في بيراميدز تثير الجدل

حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها داخل الشارع الكروى فى مصر خلال الساعات الماضية بسبب جلوس رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على مقاعد البدلاء خلال مواجهة إنبي أمس .

وفاجأ الأرجنتينى أروبارينا، الجميع بوضع رمضان صبحي النجم الأبرز فى بيراميدز على مقاعد البدلاء فى مباراة إنبي التى أقيمت أمس والتى خسرها بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وفرضت العديد من التساؤلات نفسها على وضع رمضان صبحي على مقاعد البدلاء ، وبدأ البعض يطرح عددا من الأسئلة وجاء على رأسها هل وضع رمضان صبحي على دكة البدلاء بسبب مستواه المتفاوت فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز أم وجهة نظر فنية من قبل المدير الفنى والذى يرغب فى إراحة نجمه الأبرز بسبب ضغط المباريات وما إلى ذلك.

وواصل بيراميدز عروضه السيئة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد تلقيه هزيمة جديدة بالبطولة عقب خسارته أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة الـ 11 من البطولة وهو الأمر الذى أدى إلى تجميد رصيد بيراميدز عند 15 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وأصبح الفريق السماوى وفقا لمؤشراته فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز بعيدا بشكل كبير عن دائرة المنافسة فى مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد فقده العديد من النقاط .

وشهدت الجولات الماضية من مسابقة الدوري تخبط كبير على مستوى النتائج بالنسبة لبيراميدز ، فالفريق لم يحقق سوي 3 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري بالإضافة إلى خسارته فى مباراتين بجانب تعادله فى 6 مباريات وهو ما يشير إلى أن الفريق يقترب من الخروج من دائرة المنافسة على لقب الدوري .

وكان بيراميدز أجرى عددا من الصفقات القوية خلال الفترة الماضية مثل رمضان صبحي وأحمد فتحى وأحمد الشيخ والأوروجويانى رولان وأسامة جلال وأحمد سامى بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتينى أروبارينا أملا فى المنافسة على البطولات المختلفة .

