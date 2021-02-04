أحمد حسن يفتح دولاب الذكريات بمناسبة كأس العالم للأندية...شاهد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عدة صور له وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وعلق أحمد حسن قائلًا: "بمناسبة مشاركة النادي الاهلي اليوم في كاس العالم للاندية قلنا نفتح دولاب الذكريات تيشيرت كاس العالم ٢٠٠٨...كل التوفيق للنادي الاهلي اليوم بالفوز ممثلا للكرة المصرية".

يذكر أن وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز حيث طالبه بالتركيز في الملعب فقط وتقديم افضل اداء له وعدم الالتفات لـ أي ضغوط او نقد يتعرض له

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا ان في حال وجود جماهير فكثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم.

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغوط تعرض لها و وواصل تألقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي

وأكمل أن هجوم جماهير الأهلي على رمضان جاء بسبب حيهم الشديد له و غضبهم من رحيله بتلك الطريقة .