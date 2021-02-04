نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة موسيماني الأخيرة لمدافعي الأهلي قبل مواجهة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة جلسات مع مدافعي فريقه قبل مواجهة الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

وحذر موسيماني مدافعي الفريق الأحمر من خطورة الثنائي المعز علي والبرازيلي دودو وطالبهم بضرورة الضغط عليهم مبكرًا وعدم ترك لهم المساحات خاصة وأن المعز علي يتميز بالسرعة.

كما شدد موسيماني على مدافعي فريقه بضرورة عدم منح الفرصة لمهاجمي الدحيل وضرورة الضغط المتواصل عليهم والتركيز طوال مجريات اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.