عن مباراة الأهلي والدحيل.. خبراء: مواجهة صعبة وخبرات المارد الأحمر تقوده إلى الفوز وملاقاة البايرن

تترقب الجماهير فى ربوع الوطن العربي والقارة السمراء ظهور النادي الاهلي ممثل مصر وافريقيا فى كأس العالم للأندية.

وتتوجه الأنظار مساء اليوم صوب الدوحة، حيث يلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى فى افتتاحية مونديال الأندية.

خبراء الكرة اتفقوا على أن المباراة صعبة، لكن تبقى خبرات لاعبي الاهلي بإمكانها ترجيح كفة المارد الأحمر وتحقيق الفوز لمواجهة العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

فى البداية أعرب المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن أمنياته بالتوفيق للنادى الاهلي فى مباراته اليوم الخميس أمام نادى الدحيل القطرى.

قال المهندس هاني أبوريدة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الدحيل و تشريف الكرة الافريقية والمصرية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رسالة دعم للنادي الأهلي معربا خلالها عن كل الأمنيات الطيبة والدعوات المخلصة لفريق النادي الأهلي لكرة القدم ممثل الكرة المصرية والأفريقية الذي يبدأ اليوم مشواره في كأس العالم للأندية بلقاء الدحيل القطري.

فيما كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن الأوراق الرابحة بصفوف النادى الأهلى فى مباراة الدحيل بكأس العالم للأندية وقال : فرصة الاهلي اكبر بصرف النظر عن خوض المباراة على ملعب ووسط جمهور المنافس فى كأس العالم للأندية.

تابع: دوافع الأهلي اكبر من الدحيل، لاعبي الشياطين الحمر يخوضون المباراة بروح عالية وقادرين على تحقيق المكسب فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

أضاف: خبرات الاهلي فى البطولات الأفريقية والقارية كبيرة

وننتظر ما سوف يقدمه المدرب موسيماني وإيه الجديد وقراءته للدحيل من أجل تحقيق الفوز.

استطرد: الأوراق الرابحة بصفوف النادى الأهلى تتمثل فى الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى قفشة والمباراة تعتبر فرصة لإثبات الذات لجميع لاعبي الاهلي.

أشار إلى أن مباراة الدحيل بمثابة فرصة لكتابة تاريخ جديد فى مسيرة القلعة الحمراء بعد الفوز بالدورى الممتاز ودورى ابطال افريقيا.

وقال البلدوزر أيضا : جيل الاهلي الذهبي فى الثمانينيات يتميز عن الاجيال التى تلته حيث تواجدوا فى كأس العالم وحققنا نتائج وتعادلنا مع هولندا وامام ايرلندا وخسرنا أمام انجلترا.

من جانبه توقع الاعلامى خالد الغندور فوز النادى الأهلى على نظيره الدحيل القطرى الليلة في افتتاحية مونديال الأندية.

قال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توقعاتي اليوم فوز الاهلي علي الدحيل بسهولة و بنتيجة اكبر من ١ صفر.

وحذر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق لاعبو النادى الأهلى من حكم مباراة الدحيل القطرى الليلة وقال : الحكم اسكوبار واحد من ٨ حكام مرشحين لإدارة مباريات كاس العالم في قطر ٢٠٢٢ وكثير الانذارات ويسهر كروت صفراء بمعدل ٥ فى المباراة الواحدة ولا يستخدم الكارت الاحمر أما داريو فيشر حكم الفيديو فلقد أدار مباراة الأهلي والزمالك عام ٢٠١١ والتى انتهت بالتعادل.

ووجه الغندور الكبير تحذيرا إلى لاعبى الأهلي وقال : عليكم تجنب الإنذارات المجانية لاسيما وأن اسكوبار يفرط فى اشهار البطاقات الصفراء فى وجه اى مخطئ.

استطرد : وجود تقنية ال var تجعل الأجواء هادئة والأعصاب مستريحة ويمنح الشعور لدى لاعبي الفريقين بالعدالة التحكيمية خلال مجريات اللقاء ومطلوب الهدوء من جانب لاعبو الأهلي مع حكم المباراة اسكوبار لانه كثير الانذارات والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر.

بينما قال حمادة صدقى مدرب الإنتاج الحربي ان المباراة صعبة وقوية لاسيما وأن الدحيل يلعب على ملعبه لكن الأهلى بخبراته ونجومه قادر على تخطيه والتأهل للدور التالى.