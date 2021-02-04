أبوزيد في ضيافة رئيس جهاز الرياضة العسكري

حرص د.أسامة أبوزيد، رئيس مجلس ادارة نادي الشمس، على زيارة اللواء د. صبري مصيلحي، رئيس جهاز الرياضة العسكري بمكتبه. وتطرق رئيس نادي الشمس للحديث عن مستقبل الرياضة والتعاون المثمر بين الاتحاد والنادي. وحرص اللواء صبري مصيلحي علي توجيه الشكر لأبوزيد، مؤكدا على ضرورة التعاون مع الجميع لخدمة الرياضة المصرية. وفي نهاية الزيارة الودية تم تبادل الدروع بين رئيس جهاز الرياضة العسكري ورئيس الشمس الذي أشاد بدور القوات المسلحة في خدمة المجتمع والرياضة.

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