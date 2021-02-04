مجدى عبدالغني يكشف الأوراق الرابحة فى الأهلي للفوز أمام الدحيل

كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن الأوراق الرابحة بصفوف النادى الأهلى فى مباراة الدحيل بكأس العالم للأندية. ويلتقى الليلة المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى فى افتتاحية مونديال الأندية. قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: فرصة الاهلي اكبر بصرف النظر عن خوض المباراة على ملعب ووسط جمهور المنافس فى كأس العالم للأندية. تابع: دوافع الاهلي اكبر من الدحيل..لاعبي الشياطين الحمر يخوضون المباراة بروح عالية وقادرين على تحقيق المكسب فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء. أضاف: خبرات الاهلي فى البطولات الأفريقية والقارية كبيرة وننتظر ما سوف يقدمه المدرب موسيماني وإيه الجديد وقراءته للدحيل من أجل تحقيق الفوز. استطرد: الأوراق الرابحة بصفوف النادى الأهلى تتمثل فى الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى قفشة والمباراة تعتبر فرصة لإثبات الذات لجميع لاعبي الاهلي، مشيرا إلى أن مباراة الدحيل بمثابة فرصة لكتابة تاريخ جديد فى مسيرة القلعة الحمراء بعد الفوز بالدورى الممتاز ودورى ابطال افريقيا. وقال البلدوزر أيضا: جيل الاهلي الذهبي فى الثمانينيات يتميز عن الاجيال التى تلته حيث تواجدوا فى كأس العالم وحققنا نتائج وتعادلنا مع هولندا وامام ايرلندا وخسرنا أمام انجلترا.

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