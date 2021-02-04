وجه عصام الحضري، الحارس التاريخي لكرة القدم المصرية، رسالة إلى نجوم الأهلي قبل مواجهة اليوم أمام الدحيل القطري فى إطار لقاءات ربع نهائى كأس العالم للأندية.

وكتب الحضري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بالتوفيق اليوم لأبطال النادي الأهلي وإن شاء الله ربنا يكرمكم وينصركم نفكر في المباراة الأولى وبعد ذلك في باقي المباريات وإحنا كلنا بندعمكم وفي ظهركم ومنتظرينكم زي كل مرة بالتوفيق يا أبطال".

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية وضمت قائمة الأهلى كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام الحضري يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري بمونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.