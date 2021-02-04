ممثل مصر وإفريقيا.. اتحاد الكرة يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل فى المونديال

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، رسالة دعم للنادي الأهلي معربا خلالها عن كل الأمنيات الطيبة والدعوات المخلصة لفريق النادي الأهلي لكرة القدم ممثل الكرة المصرية والأفريقية الذي يبدأ اليوم مشواره في كأس العالم للأندية بلقاء الدحيل القطري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للأندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة .

وأستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمد كهربا وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا

وسوف يخضع بدر بانون لإختبار أخير صباح اليوم في ملعب صغير بالقرب من الفندق .