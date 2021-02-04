نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يصارع ريال مدريد لضم الصفقة المجانية في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي، في منافسة قوية مع ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم الدولي النمساوي ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

تحدث تقرير صحفي ألماني، مساء اليوم الأربعاء عن دخول مسؤولي تشيلسي الإنجليزي في صراع التعاقد مع المدافع الدولي النمساوي ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت مجلة (سبورت بيلد) الألمانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يتفاوض لضم النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، لدعم دفاعه الصيف المقبل.

وأوضحت المجلة أن المفاوضات بين ريال مدريد وممثلي المدافع الدولي النمساوي البالغ من العمر 28 عاما، لم تصل لمرحلة متقدمة كما كان يُعتقد حتى الآن.

وأشارت المجلة إلى أن المدافع الدولي النمساوي ديفيد ألابا مستعد للأخذ بعين الاعتبار عروضا أفضل من تلك المقدمة من ريال مدريد الإسباني وتحديدا تشيلسي الإنجليزي.

وتابعت المجلة أن مسؤولي تشيلسي وضعوا بديلا للنجم النمساوي ديفيد آلابا، هو الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي يلعب حاليا لصالح لايبزج الألماني.

وأتمت المجلة تقريرها موضحة أن عقد المدافع الدولي النمساوي ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ينتهي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.