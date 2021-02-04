نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثانية عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، بعد خوض 7 مباريات، بينما تأجلت مباراتين بين الأهلي وسموحة، والإسماعيلي والإتحاد السكندري.

وكانت أبرز مفاجآت الجولة خسارة المتصدر الزمالك أمام غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، بعدما كان متقدم بهدف، ليتوقف رصيده عند 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي بزيادة مباراة.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الجدول كاملًا، قبل مباريات الجولة الثانية عشر، وجاء على النحو التالي:

المركز الأول: الزمالك - برصيد 23 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي - برصيد 21 نقطة.

المركز الثالث: الجونة - برصيد 18 نقطة.

المركز الرابع: المصري - برصيد 17 نقطة.

المركز الخامس: إنبي - برصيد 16 نقطة.

المركز السادس: بيراميدز - برصيد 15 نقطة.

المركز السابع: سيراميكا كليوباترا - برصيد 15 نقطة.

المركز الثامن: سموحة - برصيد 15 نقطة.

المركز التاسع: مصر المقاصة - برصيد 13 نقطة.

المركز العاشر: الإتحاد السكندري - برصيد 11 نقطة.

المركز الحادي عشر: طلائع الجيش - برصيد 11 نقطة.

المركز الثاني عشر: غزل المحلة - برصيد 11 نقطة.

المركز الثالث عشر: المقاولون العرب - برصيد 11 نقطة.

المركز الرابع عشر: أسوان - برصيد 10 نقاط.

المركز الخامس عشر: الإسماعيلي - برصيد 9 نقاط.

المركز السادس عشر: البنك الأهلي - برصيد 9 نقاط.

المركز السابع عشر: الإنتاج الحربي - برصيد 8 نقاط.

المركز الثامن عشر: وادي دجلة - برصيد 7 نقاط.