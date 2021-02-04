نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الثانية عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشتد الصراع على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم 2020-2021، بعد مرور 11 جولة حتي الآن، ويأتي على رأس قائمة الهدافين أحمد سمير جناح أيمن فريق طلائع الجيش، برصيد 6 أهداف.

ويليه يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك بخمس أهداف، وبنفس الرصيد رمضان صبحي جناح أيسر بيراميدز، ونلاحظ ندرة في عدد اهداف المهاجمين "رأس الحربة"، عكس الجناحين وصانع الألعاب.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الثانية عشر، وهم:

1- أحمد سمير جناح طلائع الجيش - 6 أهداف.

2- يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك - 5 أهداف.

3- رمضان صبحي جناح بيراميدز - 5 أهداف.

4- محمد شريف مهاجم الأهلي - 4 أهداف.

5- محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي - 4 أهداف.

6- أشرف بن شرقي جناح الزمالك - 4 أهداف.

7- مروان حمدي مهاجم الزمالك - 4 أهداف.

8- حميد ماو مهاجم الإنتاج الحربي - 4 أهداف.

9- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش - 4 أهداف.

10- حسام حسن مهاجم سموحة - 4 أهداف.

11- رزاق سيسيه مهاجم الإتحاد السكندري - 4 أهداف.

12- أحمد رفعت لاعب وسط المصري - 4 أهداف.

13- والتر بواليا مهاجم الأهلي - 3 أهداف.

14- إمام عاشور لاعب وسط الزمالك - 3 أهداف.