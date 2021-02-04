نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على برنامج تشجيع جماهير رابطة مشجعى الأهلى بقطر استعدادا لموقعة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل إستعدادات رابطة جماهير الأهلى بقطر من أجل التحضير للظهور بشكل مشرف مع ضربة البداية اليوم ولقاء الأهلى والدحيل القطرى مستضيف البطولة حيث دعت الرابطة فى بيان رسمى الجماهير لإرتداء تيشيرت الأهلى على مدار اليوم فى كل مكان إحتفالا منها بتواجد بطل مصر وإفريقيا بهذا الحدث العالمى والذى يحظى بمتابعة من كل عشاق كرة القدم حول العالم.

كما طالبت رابطة جماهير الأهلى بقطر كل الجماهير الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة حاليا داخل دولة قطر فى ظل تفشى وإنتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة بجميع أنحاء العالم.

وعلم "الفجر الرياضى" عن برنامج رابطة جماهير الأهلى والذى سيتم تنفيذه اليوم قبل المباراة وحتى نهايتها حيث أنه سيكون على النحو التالى:

-التجمع عند الرابعة عصرا بالتوقيت المحلى بالدوحة مع هتاف أغنية جرب تدخل الإستاد + الهتاف لعم طارق + هتاف للاعبين بالترتيب التالى (محمد الشناوى ، أيمن أشرف ، سعد سمير ، وليد سليمان ، على معلول ، محمد هانى ، عمرو السولية ، حمدى فتحى ، أليو ديانج ، محمد مجدى قفشة ، طاهر محمد طاهر ، محمود كهربا ، حسين الشحات ، محمد شريف ، بواليا ، بدر بانون ، مصطفى شوبير ، على لطفى ، حمزة علاء ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، أحمد رمضان بيكهام ، أمير توفيق ، جونيور أجاى ، صلاح محسن ، مروان محسن)

- من الدقيقة ١ حتى الدقيقة ٧ : هتاف جمهوره ده حماه

من الدقيقة ٨ حتى الدقيقة ١٠: هتاف مؤمن مؤمن مؤمن

- من الدقيقة ١٠ حتى الدقيقة ٢٠: أهلاوى على المكسب ناوى + أنصرنا أنصرنا + النادى الأهلى فريق جبار

- دقيقة ٢٠: صمت وإضاءة الموبايلات تخليدا لذكرى شهداء نادى الزمالك.

- دقيقة ٢٢: هتاف من العتبة جينا ومن شبرا لتريكة

-من الدقيقة ٢٤ حتى الدقيقة ٤٥: هتاف التالتة شمال بتهز جبال + أهلى أهلى أهلى + أهلاوى ع المكسب ناوى + إلعب بحماس سمع صوت الناس + ١١ راجل فى الملعب + أهلى حبه فى قلبى + لاخر عمرى انصرنا ياربي + ٦٠ مليون.

-من الدقيقة ٤٥ حتى الدقيقة ٧٤: هتاف ١١ راجل فى الملعب + تالتة شمال بنهز جبال + إلعب بحماس سمع صوت الناس + أهلاوى ع المكسب ناوى + أعظم نادى فى الكون + لأخر عمرى أنصرنا ياربى + إحنا لك ٦٠ مليون ياأهلى.

- الدقيقة ٧٤: صمت وإضاءة الموبايلات تخليدا لذكرى شهداء الأهلى.

-الدقيقة ٧٥ حتى الدقيقة ٨٥ : هتاف فانلة النادى الأهلى هفضل صاينها طول عمرى + أهلاوى ع المكسب ناوى + ١١ راجل فى الملعب + إلعب بحماس سمع صوت الناس + أهلى حبه فى قلبى + أهلى حبه فى قلبى لأخر عمرى إنصرنا ياربى + إحنا لك ياأهلى ٦٠ مليون

الدقيقة ٨٥ حتى الدقيقة ٨٧ : الهتاف لقفشة + القاضية ممكن

الدقيقة ٨٧ حتى الدقيقة ٩٠: ١١ راجل فى الملعب + أهلاوى ع المكسب ناوى + أهلى حبه فى قلبى لأخر عمرى أنصرنا ياربى

ومن المقرر ان تنطلق المباراة فى السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بحضور جماهيري يقدر ب ١٣ ألف متفرج حيث تقام المباراة بستاد المدينة التعليمية والذى تم إفتتاحه حديثا وهو أحد الملاعب التى ستستضيف مونديال قطر ٢٠٢٢ للمنتخبات.