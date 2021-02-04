نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول بنادي بيراميدز، أن مجلس إدارة النادي يدرس تقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد بعض الإعلاميين بسبب السخرية من لاعبي الفريق ونشر أخبار غير حقيقية.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : مجلس إدارة بيراميدز استقر على تقديم شكوى ضد بعض الإعلاميين أبرزهم أحمد موسى وتامر أمين، بسبب السخرية من رمضان صبحي والتحدث بإسلوب غير لائق على الفريق.

وشهدت الساعات القليلة الاخيرة، سخرية الإعلامي أحمد موسى وتامر أمين، من رمضان صبحي، وذلك عقب خسارة بيراميدز أمس أمام إنبي في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات بطولة الدوري العام.