نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن يعود إلى أجواء المباريات بمواجهة هيرتا برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن استمتع بايرن ميونخ بفترة راحة لمدة أسبوع اكتفى خلالها بالتدريبات، بعد خروجه من منافسات بطولة كأس ألمانيا، يعود الفريق البافاري إلى أجواء المباريات من جديد عندما يحل ضيفاً على هيرتا برلين غداً الجمعة، في الجولة 20 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".



ويأتي ذلك قبيل توجه بايرن ميونخ، بطل أوروبا، إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وبمجرد انتهاء مباراة الغد، يتوجه بايرن ميونخ إلى الدوحة، حيث يستهل مشواره في مونديال الأندية اعتباراً من الدور قبل النهائي، حيث يلتقي الإثنين المقبل، مع الفائز من مباراة الدور الثاني المقررة اليوم الخميس، بين الدحيل القطري، ممثل الدولة المضيفة، والأهلي المصري بطل أفريقيا.

وقبل تحول تركيزه إلى مونديال الأندية، يسعى بايرن ميونخ إلى تعزيز تربعه في صدارة البوندسليغا.

ويحتل بايرن المركز الأول بفارق 7 نقاط أمام لايبزغ، وفي حالة فوزه في مباراة الغد وهزيمة لايبزغ أمام شالكه، سيتسع الفارق الذي يتفوق به بايرن إلى عشر نقاط، لكن لا شك في أن شالكه الذي يواجه أزمة في تراجع نتائجه منذ فترة طويلة، بانتظار مهمة صعبة أمام لايبزغ.

وقال توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، في تصريحات لموقع النادي البافاري، إن المباريات في برلين دائماً ما تكون صعبة ويصعب توقع نتائجها.

وأضاف مولر قبل مواجهة هيرتا برلين الذي يحتل المركز الخامس عشر: "هيرتا لا يحتل بالتأكيد المركز الذي يهدف إليه، بالطبع نرغب في الاستفادة من ذلك، لكنني أتوقع أن ينافس هيرتا بقوة".

وقال المدير الفني لبايرن ميونخ هانزي فليك: "نرغب في تحقيق الفوز الخامس لنا على التوالي في برلين، كي نؤكد عودتنا إلى مستوانا المعهود".

وسيفتقد هانزي فليك جهود ليون غوريتسكا وخافي مارتينيز في مواجهة هيرتا برلين، حيث يخضع اللاعبان للعزل الصحي إثر إصابتهما بعدوى فيروس كورونا المستجد.