نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 مباراة بالدور الأخير التمهيدي لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية من عصر الجمعة منافسات الدور التمهيدي الأخير لكأس مصر بإقامة 14 مواجهه من العيار الثقيل لتحديد الفرق المتأهلة لدور الـ 32.



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجمعة 5 فبراير 2021



1- الألومنيوم مع كيما أسوان



يستضيف فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف فريق كيما أسوان بقيادة عادل عبد الحميد لحمه.

صعد فريق الالومنيوم بعد فوزه على فريق المراغه بينما صعد فريق كيما أسوان بعد فوزه على فريق طهطا.



2- سوهاج مع تليفونات بني سويف



يلتقي فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف مع فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال.

صعد فريق سوهاج بعد فوزه على فريق بنى مزار بينما صعد فريق تليفونات بني سويف بالفوز على فريق المنيا.



3- ملوى مع لاڤيينا



يلعب فريق ملوى بقيادة طارق السكران مع فريق لاڤيينا بقيادة عصام عيد، حيث صعد فريق ملوى بعد فوزه على فريق القوصية بينما صعد فريق لاڤيينا بعد فوزه على فريق أبو تيج.



4- العبور مع الداخلية



على ملعب نادي العبور، يواجه فريق العبور بقيادة جمعه مشهور فريق الداخلية .



صعد فريق العبور بعد فوزه على فريق القومي بينما صعد الداخلية بعد فوزه على فريق زد.



5- السكة مع كوكاكولا



يشهد ملعب نادي السكة الحديد مباراة السكة الحديد بقيادة عيد مزاريق مع فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى.

صعد فريق السكة الحديد بعد فوزه على فريق الشرقية للدخان بينما صعد فريق كوكاكولا بعد فوزه على فريق جمهورية شبين.



6- النجوم مع مصر للتأمين



على ملعب النجوم، يلتقي فريق النجوم بقيادة أمير عزمى مجاهد مع فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده.

صعد فريق النجوم بعد فوزه على فريق ألماظة بينما صعد فريق مصر للتأمين بعد فوزه على فريق جولدى.



7- النصر مع شباب بدواى



على ملعب نادي النصر يلعب فريق النصر بقيادة سيد عيد مع فريق شباب بدواى بقيادة بلبل بيومى.

صعد فريق النصر بعد فوزه على فريق مستقبل وطن بينما صعد فريق شباب بدواى بعد فوزه على فريق حدائق الأهرام.



8- دكرنس مع البلدية



على ملعب نادي دكرنس، يواجه فريق دكرنس بقيادة سعد فاروق فريق البلدية بقيادة رمضان السيد صعد فريق دكرنس بعد فوزه على بيلا

بينما صعد فريق البلدية بعد فوزه على فريق كوم حماده.



9- الحامول مع المنصورة



على ملعب نادي الحامول، يواجه فريق الحامول بقيادة مجدى صابر فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد.

صعد فريق الحامول بعد فوزه على فريق منشيه سمنود بينما صعد فريق المنصورة بعد فوزه على فريق الحمام.

10-فاركو مع حرس الحدود

يستضيف فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطي فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم، بملعب المكس.

صعد فريق فاركو بعد فوزه على فريق الجزيرة المطروحى بينما صعد فريق الحرس بعد فوزه على فريق أبو قير.



11- القناة مع المريخ



على ملعب نادي القناة القديم، يلعب فريق القناة بقيادة محمد صلاح فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز.

صعد فريق القناة بعد فوزه على فريق الأوليمبى بينما صعد فريق المريخ بعد فوزه على فريق رأس البر.

12- منشيه الشهداء مع بتروجت



صعد فريق المنشيه بعد فوزه على فريق دمياط بينما صعد فريق بتروجت بالفوز على فريق بورتو. يلتقي فريق منشيه الشهداء بقيادة نصر عبد الفتاح مع فريق بتروجت بقيادة ياسر رجب.صعد فريق المنشيه بعد فوزه على فريق دمياط بينما صعد فريق بتروجت بالفوز على فريق بورتو. مباريات السبت



1- بترول أسيوط مع أشمون

على ملعب البترول يواجه فريق بترول أسيوط بقيادة كرم جابر مع فريق أشمون بقيادة طارق عبد النبي.

صعد فريق البترول بعد فوزه على فريق توت عنخ امون بينما صعد فريق أشمون بعد فوزه على فريق غزل شبين.

2- سيدي غازي مع نبروه

على ملعب نادي الحامول يلتقي فريق سيدي غازي بقيادة جمال القاددم مع فريق نبروه بقيادة أحمد سند

صعد فريق شباب سيدي غازي بعد انسحاب فريق بروكسي بينما صعد فريق نبروه بعد فوزه على فريق طنطا.