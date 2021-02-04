نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بطولة كأس العالم للأندية غدا التي يترقبها جماهير الأهلي وعشاق الكرة المصرية, حيث سيواجه المارد الأحمر غدا نظيره الدحيل القطري في الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الحالي وسيخوض الأهلي أول مبارياته أمام الدحيل في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت قطر على ستاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.

ومن المقرر أن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 30% من سعة ملعب المباراة الذي يتسع لـ40 ألف مشجع وذلك طبقًا للإجراءات الاحترازية وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وضمت قائمة الأهلي التي اختارها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المشاركة في البطولة 23 لاعبًا والتي جاءت كالتالي :–

– حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

– خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم و سعد سمير و أحمد رمضان بيكهام و محمد هاني و علي معلول.

– خط الوسط الدفاعى: عمرو السولية و أليو ديانج و حمدي فتحي و أكرم توفيق.

– خط الوسط الهجومى: محمد مجدي قفشة و حسين الشحات و محمود عبد المنعم كهربا و طاهر محمد طاهر و جونيور أجايي.

– خط الهجوم: محمد شريف و مروان محسن و صلاح محسن و والتر بواليا.

وستقوم قنوات بي ان سبورت ببث المباراة عبر قناتها المفتوحة, حيث سينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة BeiN sports HD 1 المشفرة في تمام الساعة 6:30 مساءً على أن تُنقل المباراة الساعة 7:30 مساءً عبر قناتي BeiN sport HD 1 المشفرة وBeiN sports HD المفتوحة.

ويمكن استقبال ترددات قناة بي إن سبورت المفتوحة 1 bein sport HD الرياضية عبر الأقمار الصناعية نايل سات و سهيل سات والتي جاء ترددها كالتالي :-

* القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 12765

– الاستقطاب: أفقي

– معامل الترميز : 27500

– معادل تصحيح الخطأ 4:/3

*القمر الصناعي سهيل سات:

– التردد: 11547

– الاستقطاب :عمودى

– معامل الترميز: 27500

وفي حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودي أو رأسي على القمر الصناعي النايل سات.