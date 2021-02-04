الرياضة

تأجيل لقاء بيراميدز والمصري في الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل لقاء بيراميدز والمصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام النادي المصري والتي كان محددا لها يوم ١٠ فبراير الجاري باستاد برج العرب في الجولة ١٣ من الدوري الممتاز إلى موعد يحدد في وقت لاحق.

أوضح اتحاد الكرة أن قرار تأجيل المباراة يأتي لتعارضه مع موعد سفر فريق نادي بيراميدز إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية يوم ١٤ فبراير الجاري في أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي يوم ٢١ من نفس الشهر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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