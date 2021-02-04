تردد قناة بين سبورت «beIN SPORTS» المفتوحة علي نايل سات وسهيل سات الناقلة لمباريات الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية مجاناً

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تردد قناة «beIN SPORTS» بين سبورت على القمر نايل سات وسهيل سات الناقلة لبعض مباريات بطولة كأس العالم للاندية 2021 والتي تقام بدولة قطر، بمشاركة الأندية أبطال القارات الأهلي المصري وبايرن ميونخ بطل أوروبا وتيجريس أونال المكسيكي وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية وفريق بالميراس البرزيلي بطل امريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الدحيل القطري منظم بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن قناة بين سبورت هى القناة الوحيدة المالكة لجميع بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مثل بطولة كأس العالم، وكأس العالم للمرحل السنية المختلفة، وكأس العالم للسيدات بالمنطقة العربية ودول الشرق الاوسط.

كما تنقل قناة الكأس 3 المباراة ايضا على البث المفتوح، على القمرين نايل سات والقمر القطري سهيل سات، والتي تنطلق عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة

تردد قناة «beIN SPORTS» المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية – بين سبورت

تردد قناة بين سبورت على النايل سات – Nilesat 101/102:

التردد 11054.

افقي

معدل الترميز 27500

التصحيح 2/3.

تردد قناة بين سبورت على سهيل سات – عرب سات:

التردد 11566.

أفقي

معدل الترميز 27500

التصحيح 4/3.