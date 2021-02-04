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انت الان تتابع تفاصيل خبر ضبط تردد قناة الكأس القطرية وشاهد اليوم مباراة الأهلي والدحيل القطري والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ضبط تردد قناة الكأس القطري في عام 2021م، حيث من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها اليوم من أجل متابعة مباراة كأس العالم للأندية، وقد وصل النادي الأهلي له بعد الحصول على كأس أفريقيا.
والعديد من المشاهدين الآن يبحثون على تردد القنوات الفضائية الناقلة إلى مباريات كأس العالم للأندية لمتابعة تلك المباريات والتى تقام في عاصمة دولة قطر، وسوف يتم عرضها على العديد من القنوات الفضائية المفتوحة ومنها قناة بين سبوت المفتوحة الاخبارية وقناة الكأس القطري، وسوف نوضح لكم التردد الجديد لبث مباراة الأهلي والدحيل القطري ومشاهدة كأس العالم للأندية بعد أن وصل الأهلي لها في المرة الرابعة لتاريخه
قناة الكأس القطري الرياضية المفتوحة لمشاهدة كأس العالم للأندية
وسوف نقوم بتوضيح كل التفاصيل الخاصة ضبط استقبال تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل القطري اليوم في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، ونتمنى التوفيق والنجاح للفريق المصري في رحلته الرابعة في كأس العالم للأندية.
وتستضيف دولة قطر كأس العالم للأندية هذا العام 2021م، وتستغرق البطولة فترة قصيرة من اليوم الخميس 4 من شهر فبراير الجاري حتي 11 فبراير 2021.
ضبط تردد قناة الكأس القطرية الرياضية 2021
- أولاً القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245 ومعامل ترميز 27500 واستقطاب رأسي
- ثانياً القمر الصناعي عرب سات بتردد 11919 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5 وترميز رقم 27500
- ثالثاً القمر الصناعي آسيا سات بتردد 36600 ومعدل استقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ 3/4
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