عملية جراحية للاعب سلة الاتحاد

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر أحمد عادل "دولا"، إلى إصابة بالركبة في مباراة الزمالك الماضية. وبعد إتمام الأشعة والفحوصات أسفرت النتائج عن إصابته بالغضروف الخارجي للركبة اليمني. وسوف يجرى اللاعب عملية جراحية يوم الاثنين القادم تحت إشراف طبيب الفريق.

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