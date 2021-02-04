لمنع انتشار كورونا.. بيان عاجل من الاتحاد السعودي بشأن الإجراءات الاحترازية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا منذ قليل، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدوري السعودي.
وذكر الاتحاد السعودي في بيان رسمي، أنه يجب على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد الاتحاد السعودي في بيانه على ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشار الاتحاد السعودي في بيانه إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.
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